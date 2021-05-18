В Україну прибула друга партія вакцини Pfizer

У вівторок, 18 травня, в Україну прибула друга партія вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Спецрейс доставив ще 117 тисяч доз препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вакцину від коронавірусу доставили в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Відзначимо, що до кінця тижня в Україну повинні доставить ще 356 850 доз вакцини, а також розчинник для ін'єкцій. Загалом, на цьому тижні Україна отримає майже півмільйона доз вакцини від COVID-19 в рамках механізму COVAX.

Очікується, що нова партія препарату буде використана для вакцинації працівників сфери освіти. Що відомо про вакцину Pfizer

Вакцина від Pfizer / BioNTech - це мРНК-вакцина. Механізм дії цієї вакцини полягає в тому, що вона після введення вчить клітини людини виробляти білок, який запускає імунну реакцію в разі зараження коронавірусом.

Вакцина Pfizer потрапила в список для екстреного використання ВООЗ і дозволена для екстреного використання в США, Великобританії, Канаді та ЄС. У Канаді вакцина Pfizer показала 95% ефективності серед осіб віком від 16 років.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував прибуття в Україну понад 473 тисяч доз вакцини Pfizer для вчителів. Партія прибуде в рамках ініціативи COVAX.

Крім того, в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, чому вакцинація педагогів почнеться до початку наступного навчального року.