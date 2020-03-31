В Україну прибув літак з новою партією ПЛР-тестів та засобами захисту.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

"У Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.

Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.

Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.

Офіс президента України, який здійснював організацію доставки медичного вантажу для системи охорони здоров'я, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями, наголосили у прес-службі.

Як нагадали у прес-службі, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей країни.