В Україну привезли 500 тисяч доз вакцини CoronaVac

Нова партія вакцини CoronaVac виробництва Sinovac Biotech в кількості 500 тисяч доз прибула в Україну 26 травня. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

Відзначається, що вакцину відповідно до чинного законодавства відправлять на лабораторний аналіз. Вакцина надійшла в Україну в однодозних флаконах. Для повної імунізації від COVID-19 потрібно дві дози, інтервал введення яких становить 28 днів.

У МОЗ нагадали, що вакцинація препаратом CoronaVac почалася в Україні 13 квітня. Температура зберігання + 2 - + 8 °C, препарат не вимагає особливих умов холодового ланцюга. Україна раніше отримала 1,2 млн доз CoronaVac із законтрактованих 1,9 млн доз цієї вакцини.

Наскільки ефективні різні вакцини, в тому числі і китайська CoronaVac, якою зараз починають вакцинувати українців в інтерв'ю ZN.UA "Для захисту від ковіда антитіла не мають значення" розповів патофізіолог Віктор Досенко.