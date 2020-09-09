В Україну в контейнері з бананами з Еквадору намагалися ввести рекордну партію кокаїну

Сто брикетів кокаїну на суму понад 17 млн доларів США виявили в морському порту "Південний".

У морському порту "Південний" оперативні співробітники Державної прикордонної служби України затримали рекордну партію кокаїну, який перевозили в контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор, повідомляє прес-служба ДПСУ.

Відзначається, що в контейнері оперативні співробітники виявили 100 розфасованих брикетів з кокаїном, вагою близько 112 кг. За даними ДПСУ, вартість такої кількості наркотиків на тіньовому ринку становить понад 17 млн доларів США.

Нагадаємо, 3 серпня в морському порту "Південний" прикордонники затримали партію кокаїну, вагою 56,4 кг, вартістю на чорному ринку понад 200 мільйонів гривень. Кокаїн також знаходився в контейнері з бананами, який прибув з Еквадору.

Наркотик, розфасований в 47 брикетів, був прихований в вентиляційних люках. Кожен брикет мав своє фірмове маркування у вигляді букв і цифр, указивющіх на його приналежність до певного наркосиндикату.