В Украине 30% справок о прививках являются фальшивыми - ЮНИСЕФ

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявляют, что количество фальшивых справок о вакцинации в Украине составляет около 30%. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на медицинского эксперта организации Екатерину Булавинову.

"То есть у нас не только охват прививками невысокий, но и можно оттуда убрать количество этих фальшивых справок. Мы делали большой опрос как ЮНИСЕФ - цифры удивительно высоки. Поэтому я остерегаюсь, что если у нас введут "силовой" метод вакцинации, то он приведет лишь к еще большему росту фальшивых документов", - заявила Булавинова.

Эксперт ЮНИСЕФ добавила, что сейчас в связи со вспышкой кори в Украине охват вакцинацией против кори значительно повысился. При этом охват вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша составляет около 50%. "Это очень низкий охват. Так же низкий охват и против гепатита", - добавила она.

8 мая 2018 года сообщалось, что за неделю со 2 по 8 мая в Украине корью заболели 1078 человек: 479 взрослых и 599 детей.