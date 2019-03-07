В Украине 35 миллионов избирателей

Вначале составляется предварительный список избирателей на участке. Далее идет процесс уточнения списка на участке.

Руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей (ГРИ) Александр Стельмах недавно заявил, что по состоянию на середину февраля в Госреестре избирателей - 35 млн 541 тыс. 743 записи об избирателях, из них 34 млн 544 тыс. 993 имеют избирательный адрес, относительно 996 тыс. 750 есть пометка - "выбыл". В реестре 3 млн 109 тыс. 46 записей об умерших, которые сохраняются на протяжении пяти лет в соответствии с законом, 27 тыс. 616 записей - о лицах без гражданства, 35 тыс. 917 записей - о недееспособных лицах.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Ярина Бусол, руководитель коммуникационного направления Реанимационного пакета реформ. По ее словам, эти данные важны, пскольку в соответствии с данными ГРИ составляются списки избирателей, ими являются дееспособные граждане Украины в возрасте от 18 лет. Лица без гражданства и недееспособные не являются избирателями. Соответственно, приблизительно эти 34 млн 544 тыс. 993, имеющие избирательный адрес, и являются избирателями по состоянию на время заявления Стельмаха.

"Вначале составляется предварительный список избирателей на участке. Далее идет процесс уточнения списка на участке. По словам исполнительного директора УНЦПИ Светланы Конончук, не исключено - в списке избирателей могут оказаться лица, не имеющие права голоса, "мертвые души" или лица, пересекшие госграницу Украины. Ведь не все становятся на консульский учет", - отмечает эксперт.