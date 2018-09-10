В Украине 6,5 тысячи человек совершили самоубийства

В течение прошлого года 6,5 тысячи украинцев покончили жизнь самоубийством. Такие данные в понедельник, 10 сентября, озвучил Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"В Украине в 2017 году самоубийство стало причиной смерти почти 6,5 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, ежегодно более 800 тысяч человек заканчивают жизнь самоубийством. Во всем мире самоубийство входит в пятерку наиболее частых причин смерти среди молодежи 15-19 лет: от самоубийства погибает больше людей, чем во всех военных конфликтах вместе взятых.

За последние 45 лет количество самоубийств во всем мире увеличилось на 60%. Каждые 40 секунд на нашей планете кто-то лишает себя жизни. В некоторых странах самоубийство является одной из трех основных причин смерти среди людей в возрасте 15-44 лет и второй по значимости причиной смерти среди молодых людей от 10 до 24 лет. Эти цифры не учитывают попытки самоубийств, которые происходят в 20 раз чаще, чем завершенные самоубийства.

Напомним, 7 августа в Черниговской области в одной из частей учебного центра "Десна" солдат срочник совершил самоубийство во время несения караульной службы. Тело солдата обнаружили с огнестрельным ранением головы. После проведения расследования Военная прокуратура Центрального региона Украины подтвердила факт самоубийства.

Ранее главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщал о том, что в среднем еженедельно 2-3 военнослужащих совершают самоубийства. Из них около 80% имели признаки посттравматического синдрома. По материалам: ZN.UA /