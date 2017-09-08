В Украине чиновники пытались закупить у России школьные автобусы

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Николаевской области закупку городским советом в одном из районных центров автобусов российского производства.

Правоохранители установили, что в рамках программы "Школьный автобус" чиновники объявили тендер на закупку транспорта на миллион сто тысяч гривен, гооврится на официальном сайте СБУ.

Сообщается, что оба участника торгов планировали поставдять автобусы российского производителя, которые находится под санкциями согласно решению СНБО, введенными в действие указом президента Украины Петром Порошенко. СБУ проинформировала руководство горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников.

Напомним, ранее в Украине на три месяца официально запретили ввоз книг из России, в том числе для личного пользования. Кроме того, в Госкомтелерадио намерены изымать издательскую продукцию, изготовленную или ввезенную из России, а также оккупированного Крыма и ОРДЛО. Изымать запрещенные к реализации в Украине российские книги будут сотрудники ведомства.

В декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал законо механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из России.

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