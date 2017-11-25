В Украине чтят память жертв Голодоморов

Сегодня украинцы чтят память жертв Голодоморов. День памяти отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября на основании президентских указов 1998 и 2007 годов.

В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - который был организован тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Украинские крестьяне стали следующими жертвами сталинского режима после репрессий украинской интеллигенции и духовенства. В пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирало 24 человека. За короткий промежуток времени погибли 4 с половиной миллиона украинцев.

В течение десятилетий Голодомор в советской Украине замалчивался.

Исследования относительно этой трагедии начались в конце 80-х годов. Сейчас в Украине Голодомор 1932-1933 годов расценивается как акт геноцида украинского народа, совершенный правительством СССР путем организации искусственного массового голода.

В ноябре 2006 года Верховная Рада признала Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Общенациональные мероприятия ко Дню памяти жертв Голодомора пройдут по всей Украине и в 32 странах. В этот день предусмотрены траурные мероприятия на территории Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" в Киеве, а по всей Украине - проведение тематических научных, информационных и культурных мероприятий, выставок, презентаций документов, фото- и видеоматериалов.

На территории Украины будет приспущен государственный флаг и ограничено проведение мероприятий развлекательного характера.

В 16:00 украинцы зажгут свечи памяти и присоединятся к общенациональной минуте молчания.