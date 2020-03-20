В Украине есть первые случаи инфицирования коронавирусом внутри страны, - Ляшко

В Украине началось инфицирование коронавирусом COVID-2019 внутри страны, об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, пишет "Униан".

"В страну зашла коронавирусная болезнь. Есть первые случаи инфицирования внутри страны", - сообщил Ляшко.

Именно поэтому карантинные меры, отмечает Ляшко, направлены на то, чтобы остановить распространение. По его словам, в Украине растет количество подозрений на инфицирование коронавирусом.

"Все больше образцов поступает к вирусологическим лабораториям на эти исследования. Сегодня (19 марта - Ред.) мы получили 54 подозрения на коронавирусную болезнь. Имеем пять положительных случаев", - сообщил главный санитарный врач.

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