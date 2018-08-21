В Украине испытали авиационную ракету "Оскол" (фото)

Под Черниговом, на одном из военных полигонов успешно прошел испытания опытный образец неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм Оскол. Об этом сообщил оператор Военного телевидения Украины Александр Штупун в Facebook.

Тест с вертолета Ми-8МСБ-В провели эксперты испытательной бригады ГНИИ испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

В ходе трехдневных испытаний были "отстреляны" почти 300 ракет.

Были подтверждены основные тактико-технические характеристики ракет и возможность применения такого типа вооружения с вертолетов Ми-8.

По сравнению с пушечным вооружением НАР они имеют большую прицельную дальность, однако страдают слишком высоким рассеиванием на больших дальностях. На поле боя такие ракеты могут создавать эффект стрельбы из РСЗО Град.

Фото: Facebook Олександр Штупун