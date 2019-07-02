В Украине из-за непогоды обесточены более 600 населенных пунктов

В Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты в 5 областях

В ночь с 1 на 2 июля вследствие осложнения погодных условий были обесточены 601 населенный пункт в 5 областях Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что из-за сильного ветра в Черниговской области были обесточены 291 н.п. , в Житомирской - 101 н.п. , Киевской - 85 н.п. , Сумской - 73 н.п. и Ровенской - 51 н.п.

Напомним, вчера в Чернигове вечером в результате урагана на женщину упало дерево, она получила травмы. Кроме того, в полицию поступило три сообщения о падении деревьев на автомобили. На улице 1 мая, 161, дерево повредило "Шевроле Авео". На улице Мазепы упало на ВАЗ-2104, на улице Рокосовского - на автомобиль "Шкода".

По данным синоптиков, сегодня Украину накроют дожди. Солнечно будет только в южной части. Температура воздуха днем ожидается +26+28, а ночью +17+19. В частности, в Киеве сегодня дожди с грозами. Температура воздуха днем +27+29, а ночью +20+22.

Синоптики предупреждали, что июльского тепла не будет. Уже 2 июля с севера к Украине приблизится атмосферный фронт, который принесет дожди и грозы в северных областях.