В Украине изменены правила движения автомобилей на перекрестках

Верховная Рада установила, что на перекрестках с круговым движением приоритет имеют машины, уже движутся ними по кругу.

За соответствующий законопроект No4246 "О внесении изменений в статью 41 Закона Украины" О дорожном движении "(относительно приоритетности транспортных средств, движущихся по кругу)" проголосовали 234 депутата.

По словам автора инициативы нардепа Михаила Папиева, принятие закона позволит снизить аварийность на перекрестках, где организовано круговое движение.

Объясняющие необходимость таких изменений, депутат пожаловался, что сейчас не на всех автодорогах есть дорожная разметка и знаки, также в каждом городе действует свое правило пересечения перекрестков с круговым движением, вызывает аварийность на таких участках.

"Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, какими бы вводились единые правила пересечения транспортными средствами перекрестков, где организовано круговое движение ", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, с начала лета в Украине введут новые экзаменационные задания для получения водительского удостоверения я.