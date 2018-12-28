В Украине изменили правила поступления в университеты

На некоторые специальности поднимут вступительный балл, или добавлят дополнительные предметы.

Условия приема в учреждения высшего образования на 2019 год прошли окончательное утверждение и вступили в силу, соответствующий приказ МОН был опубликован 28 декабря 2018 года. Новыми условиями утверждены минимальные проходные баллы 150 и 130 для отдельных специальностей, проведение творческих конкурсов до подачи заявлений и уменьшены сроки вступительной кампании.

Так, для обучения на степень бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) будут принимать сертификаты ЗНО 2017, 2018 и 2019 годов, кроме оценок по иностранным языкам. Из последних буду засчитывать только сертификаты 2018 и 2019 годов. В то же время абитуриент может подать сертификаты в любой удобной ему комбинации.

Творческие конкурсы для абитуриентов будут проходить с 1 до 10 июля, то есть до начала приема заявлений. Предусмотрена также вторая сессия творческих конкурсов - с 11 до 22 июля, однако лишь для тех абитуриентов, желающих учиться на контракте.

Незначительные изменения коснулись перечня конкурсных предметов по отдельным специальностям. В большинстве случаев усилена роль знаний по математике и физике в оценке знаний поступающих.

Никаких изменений нет в количестве заявлений, которые можно подать для поступления на бакалавра: на бюджет это максимум 7 заявлений на 4 специальности. На контракт количество заявлений не ограничивается.

Также с 2019 года заработает механизм первоочередного зачисления поступающих в медицинские и педагогические вузы, которые готовы после окончания учебы работать в сельской местности. Речь идет о поступающих на специальности отраслей знаний 01 "Образование/Педагогика" и 22 "здравоохранение", которые заключат соглашение об отработке не менее 3 лет в селе или поселке городского типа.

На следующий год расширена практика установления минимального количества баллов для поступления на специальности с особенно высоким уровнем общественной ответственности. Речь идет о специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Международное право", "Фармация, промышленная фармация". Чтобы подать на них заявление, абитуриент должен иметь конкурсный балл не меньше 130. Как и 2018-го, минимальный порог установлен также на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия". Для участия в конкурсе на эти специальности поступающий должен иметь не менее 150 баллов из второго и третьего конкурсных предметов.

Новация 2019-го - расширение льгот для участников боевых действий. Льготы будут распространены на всех абитуриентов этой категории, а не только на участников боевых действий АТО/ООС, как было раньше.

Относительно изменений в сроках, то основная вступительная кампания будет проведена в более компактные сроки, а возможность создания электронных кабинетов будет открыта до конца лета. Так, регистрация электронных кабинетов и загрузки к ним документов начинается 1 июля, а прием заявлений и документов - 10 июля. Заканчивается подача заявлений в 18:00 22 июля - для тех, кто поступает только по сертификатам ВНО, и 18:00 16 июля - для тех, которые поступают на основе собеседования, вступительных экзаменов или творческих конкурсов.