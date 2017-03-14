В Украине изменили правила прохождения техосмотра

Кабинет министров усовершенствовал механизм процесса проведения проверки технического состояния транспортных средств. Это закреплено постановлением N512 от 10 марта 2017 года, которое вносит изменения в более раннюю версию документа, сообщает Интерфакс-Украина.

Предусматривается, что исполнитель осуществляет фото- и видеофиксацию процесса проведения обязательного технического контроля транспортного средства, о чем предупреждает заказчика.

Кроме того, материалы должны храниться в течение трех лет. Это сделает невозможной выдачу протоколов проверки без ее осуществления и обеспечит накопление объективных сведений о техническом состоянии авто.

Напомним, в Украине начали выдавать международные права.

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