В Украине изменили правила регистрации абонентов связи

Новые правила регистрации абонентов телекоммуникационных услуг в Украине вступят в силу с осени 2018 года. Пользователи смогут регистрироваться без заключения письменного договора в офисе оператора, сообщает пресс-служба Национальной комиссии по государственному регулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Представители комиссии сообщают, что новые правила упрощают процедуру регистрации. С осени абоненты смогут самостоятельно решать - заключать им письменный договор в офисе оператора или воспользоваться электронной регистрацией. Подтвердить свою личность абоненты смогут с помощью электронной цифровой подписи, BankID или других средств электронной идентификации личности, которые сможет принять оператор во время подачи заявления о регистрации в электронной форме.

"Указанное решение приводит процедуру в соответствие с современными требованиями", - подчеркнули в комиссии.

Сейчас в Украине до 90% абонентов не имеют регистрации у оператора. Это, в свою очередь, приводит к распространению мошенничества, связанного с использованием абонентских номеров, и причиняет материальный ущерб как абонентам, так и операторам, считают в НКРСИ.