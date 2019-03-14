В Украине изменят международные названия 6 аэропортов

Депутаты хотят законодательно утвердить написание городов латиницей
Депутаты намерены поставить точку в многолетних спорах о корректности написания названий украинских городов на английском и прочих языках. Не секрет, что многие иностранцы упорно продолжают писать Kiev вместо Kyiv и Lvov вместо Lviv. Что вызывает в нашей стране множество дискуссий и возражений. Более того, некорректное "советское" их написание вызывает ряд последствий и лишь закрепляет старую привычку. К примеру, в общемировой кодировке аэропортов Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) львовский хаб обозначается как LWO, а "Жуляны" - как IEV.
Уговоры и жаркие споры в соцсетях мало помогают решить эту проблему. На сегодняшний день лишь некоторые европейские аэропорты начали писать на своих табло Kyiv. Причем каждое такое изменение вызывает в Украине бурю восторга. Так, 6 марта аэропорт Вильнюса отказался от написания Kiev, а 14 марта так же поступил и Бейрут.
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Разумеется, вынудить власти европейских стран перестать оскорблять украинские города Верховная Рада не может. Зато способна по крайней мере установить единые правила написания в Украине. Именно такую цель и преследую депутаты, подавшие 12 марта проект постановления No10140. В частности, они предлагают писать:
Киев - Kyiv.
Винница - Vinnytsia.
Днепр - Dnipro.
Донецк - Donetsk.
Житомир - Zhytomyr.
Запорожье - Zaporizhzhia.
Ивано-Франковск - Ivano-Frankivsk.
Кропивницкий - Kropyvnytskyi.
Луганск - Luhansk.
Луцк - Lutsk.
Львов - Lviv.
Николаев - Mykolaiv.
Одесса - Odesa.
Полтава - Poltava.
Ровно - Rivne.
Сумы - Sumy.
Тернополь - Ternopil.
Ужгород - Uzhhorod.
Харьков - Kharkiv.
Херсон - Kherson.
Хмельницкий - Khmelnytskyi.
Черкассы - Cherkasy.
Черновцы - Chernivtsi.
Чернигов - Chernihiv.
Куда большее влияние на умы иностранных путешественников может оказать вторая инициатива нардепов - они намерены обязать Кабмин обратиться в IATA с просьбой изменить международные коды 6 украинских аэропортов. При этом авторы понимают, что их версия может вступить в конфликт с другими кодами, потому делают оговорку. Ассоциация может предложить любой другой созвучный вариант.
IEV (Жуляны, Киев) - на KYV.
LWO (Львов) - на LVV.
NLV (Николаев) - на MKD.
OZH (Запорожье) - на ZAP.
SEV (Северодонецк) - на SVR.
VSG (Луганск) - на LHN.
Положения документа вступят в силу на следующий день, после подписания его главой Верховной Рады. Однако прежде ему следует пройти согласование в параламентском комитете науки и образования, а также набрать в Раде 226 голосов нардепов.