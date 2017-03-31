В Украине хотят провести перепись населения

Последняя перепись населения в Украине проводилась в 2001 году

В Кабинете министров состоялось заседание по подготовке к всеукраинской переписи населения.

"Безусловно, мировая практика определяет необходимость проведения переписи каждые 10 лет. Но из-за недостатка, среди прочего, финансовых ресурсов, проведения переписи хоть и предназначалось, но постоянно переносилось", - сказал вице-премьер-министр Павел Розенко, передает "Урядовый портал".

Он добавил, что только перепись населения дает полную картину тех процессов, которые происходят в стране.

Последняя перепись населения Украины проводилась в 2001 году. Вторую всеукраинскую перепись населения планировалось провести в 2011 году, но в 2010 году правительство перенесло ее проведение на 2012 год, а в 2012-м - на 2013 год, в 2013 году - на 2016 год.

По установленной практике и согласно рекомендациям ООН переписи населения в большинстве стран мира проводятся раз в десять лет.