В Украине хотят ввести новые правила прописки: что изменится

Новая редакция закона о месте проживания, предусматривает увеличенные штрафы за ложные данные о своей прописке, а также инспекторскую проверку на дому.

Появилась новая редакция закона "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине". Об этом сообщил в Facebook "Офис реформ админуслуг".

Данный текст уже обговорен в узком круге специалистов. В случае успешного голосования и подписания законопроекта изменения вступят в силу с 1 января 2020 года. Организация выложила документ в широкий доступ, чтоб с ним можно было ознакомиться.

Отдельным пунктом стоит внесение ложных данных о себе или о детях.

Соответствующие органы могут приостановить или даже аннулировать регистрацию, если возникают подозрения в неправдивости данных.

Инспекторы имеют право осмотреть квартиру о чем известят в течении 15 дней. В ходе проверки, которая может сопровождаться видеозаписью, составляется акт.

В случае выявления несоответствия - регистрацию остановят, а заявителю придется уплатить штраф от 1700 до 3400 гривен. Также значительно увеличились штрафы за проживание без регистрации или уведомления органа регистрации. Ранее они колебались в пределах 17-51 гривен, сейчас - 340-850 гривен.

Прописка и выписка, согласно новой редакции законопроекта, будет осуществляться по декларативному типу. То есть, основываясь на документах, которые подал заявитель. Информацию из них будут проверять выборочно.