В Украине хотят ввести обязательную плату за роды

В Украине через два года - в 2019 году, планируют ввести плату за прием родов

Такой шаг предусмотрен новым проектом медицинской реформы, пишет "ДС" со ссылкой на ТСН.

Оплата будет осуществляться через государственное агентство. В частности, заплатив за плановые роды, планируется, что роженица получит полный пакет услуг.

В случае же, если у женщины нет денег для оплаты родов, то она все же сможет родить бесплатно, а также ей предоставят отдельную палату.

Бесплатными также обещают и экстренные роды, потому что в таком случае работа врачей будет оплачиваться государством, как экстренная помощь.