В Украине можно пройти тест на коронавирус дома: как это сделать

Тест на коронавирус в Украине можно будет пройти на дому

Коронавирус в Украине распространяется очень быстро. На 20 марта есть уже 26 подтвержденных случаев, при том, что тестов сделано не более 700 штук за все время с момента их получения. Чтобы избежать заражения других граждан, власти Киева приняли решение давать возможность проводить тесты на коронавирус без необходимости посещения больниц.

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В пятницу, 20 марта, мэр Киева Виталий Кличко, сообщил, что семейные врачи и скорая помощь обеспечена экспресс-тестами. Теперь жителям Киева не нужно ехать в больницу, чтобы провести тестирование, говорится в заявлении мэра Киева Виталия Кличко.

"Семейные врачи и служба неотложной помощи - по медицинским показаниям - смогут оперативно делать диагностирования пациентам на дому. Это поможет оперативно подтверждать или исключать диагноз на коронавирус. И людям не нужно будет ехать в больницу. А только - связаться со своим семейным врачом", - заявил Кличко.

Также мэр Киева сказал, что сейчас решается вопрос с развозом медицинских сотрудников.

"Отмечу, что службы такси Bolt та Uber готовы бесплатно перевозить медицинских сотрудников, которые едут на работу, чтобы помогать людям", - подчеркнул Виталий Кличко.