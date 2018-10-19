В Украине на выходных похолодает

В ближайшие сутки, 20 октября, с северо-запада Европы в Украину распространится более прохладный воздух, вытесняя летнее тепло на юго- восток страны, сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления, увеличится облачность, хотя в большинстве областей еще сохранится сухая погода.

В западных областях местами небольшой дождь, кое-где туман; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в южной части и Приазовье ночью 6-11°, днем 19-24°.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 октября самая высокая температура днем была +20,9 в 1921 году, самая низкая ночью -5,6 в 1920 году.

21 октября - без осадков, лишь днем в западных, Донецкой и Луганской областях небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°; в южных и восточных областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 12-14°.