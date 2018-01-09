В Украине началась регистрация на пробное ВНО

Сегодня началась регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Она продлится до 31 января.

Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

Зарегистрироваться на пробное ВНО можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования самостоятельно.

24 марта можно будет пройти тестирование по украинскому языку и литературе, а 31 марта по истории Украины, математике, биологии, географии, физики, химии, английскому, испанскому, немецкому, французскому языках (один предмет на выбор).

Читайте: 10 причин получить высшее образование, кроме самого образования

Подчеркивается, что участие в пробном ВНО - платная услуга.

К слову, регистрация лиц для участия в ВНО продлится с 6 февраля по 19 марта 2018 года.