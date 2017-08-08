В Украине начался внеочередной призыв в Нацгвардию

В Украине стартовал внеочередной призыв на службу в Национальной гвардии Украины.

В соответствии с указом Президента No178 от 7 июля 2017 года, в августе состоится призыв на срочную военную службу в Нацгвардию пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц , не достигших 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, сообщает "Сегодня" .

После этого призывную кампанию приостановят и восстановят только в октябре. Как отметили в Генштабе, этот призыв проводят в связи с недобором в Национальную гвардию во время майского призыва.

Отправлять в зону боевых действий призывников не будут, после подготовки они будут выполнять функции по обеспечению общественного порядка на территории областей, в которых будут проходить службу, а также специальные задачи Национальной гвардии.

Напомним, что Президент Петр Порошенко подписал указ о проведении в августе 2017 призыва граждан Украины на срочную военную службу в Национальной гвардии Украины.