В Украине новые iPhone появятся в продаже 19 октября

В США самая бюджетная версия iPhone компании Apple стоит $749, самая дорогая - $1449. Какими будут цены в Украине, пока не сообщается.

В Украине новые модели смартфонов iPhone американской компании Apple появятся в продаже в розничных сетях 19 октября. Об этом 28 сентября сообщил официальный дистрибютор бренда "Асбис-Украина".

Сколько будут стоить смартфоны, не сообщается.

12 сентября на презентации в Купертино компания Apple анонсировала новые модели iPhone. В США самая бюджетная версия смартфона будет стоить $749, самая дорогая - $1449.

Кроме новых смартфонов Apple представила новую версию умных часов Apple Watch Series 4. Они теперь оснащены большим дисплеем, умеют создавать электрокардиограмму, предупреждать владельца об угрожающих изменениях пульса или сердцебиения, а также вызывать скорую помощь, если он упал и не отвечает на сигналы часов.