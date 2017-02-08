В Украине ограничили движение из-за непогоды: список дорог

В связи с резким ухудшением погодных условий 8 февраля вводится временное ограничение движения крупногабаритного, тяжеловесного и пассажирского транспорта на дорогах в пяти областях

Как сообщает Politeka со ссылкой на информацию Укравтодора, под ограничения попали Черкасская, Волынская, Винницкая, Закарпатская и Хмельницкая области.

Так, на Черкасчине, в связи с резким ухудшением погодных условий (снегопады, метели, сильные заносы, резкое понижение температуры, сильный ветер до 15-20 м/с), с целью недопущения совершения ДТП и образования пробок, с 07:00 ввели ограничение на трассе М-05 Киев-Одесса, км 143 + 028 - км 274 + 360.

В Волынской области ограничено движение на дороге Т-18-02/М-07/ -Маюничи- Большая-Осниця-Красноволя-Колки- /Р-14/ -Копилля-рожица-Торчин-Шклинь-/Н- 17/ км 110 - км 117 (Торчин-Белосток), движение для закрыта для всех видов транспорта.

В Винницкой области введено ограничение движения для большегрузных транспортных средств на участке дороги М-21 Житомир-Могилев-Подольский, км 131- км 230.

На Закарпатье в связи с переливом воды через дорожное покрытие временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород - Демичи, км. 18 +000 участок дороги 150-200 метров через реку Латорица. Установлены дорожные знаки с направлением объезда и запрета движения.

В Хмельницкой области введено ограничение для движения большегрузного транспорта и автобусов на участке дороги Н-03 Житомир-Черновцы, км 247 - км 278 (г.Дунаевцы - м.Кам.-Подольский).

Politeka

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