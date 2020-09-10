В Украине основали Золотую медаль имени Бориса Патона

Национальная Академия Наук Украины приняла решение об основании Золотой медали имени Б.Е. Патона. Соответствующее решение поддержали все члены Президиума на заседании 7 сентября, сообщает пресс-служба академии.

"С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е.Патона Национальной академии наук Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что золотая медаль имени Б. Е. Патона Национальной академии наук Украины будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.

Борис Патон, который с 1962 года возглавлял Национальную академию наук Украины, был ученым в области сварочных процессов, металлургии и технологии металлов.

В ноябре 1998 года Борис Патон первым получил звание Герой Украины.

19 августа в 101-летнем возрасте Борис Патон умер.

24 августа, во время празднования Дня независимости Украины, Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству учредить новые государственные премии в честь легендарных украинский - Бориса Патона и Мирослава Скорика. Об этом президент заявил во время выступления на Софийской площади по случаю 29-й годовщины Дня Независимости.