В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. Она обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни. Об этом сообщается на странице Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - сказано в сообщении.

В Минздраве отметили, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Как сообщалось, в Украине 31 декабря 2019 от осложнений гриппа типа А умер мужчина.