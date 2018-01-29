В Украине отмечается 100-летие боя под Крутами

Столетие боя под Крутами в Украине отмечается в понедельник, 29 января. В этой связи в столице и регионах запланирован ряд мероприятий.

Так, в 12:00 в Киеве на Лукьяновском кладбище состоится чествование памяти Владимира Наумовича и Владимира Шульгина, погибших в бою с большевиками под станцией Круты. Также состоится возложение цветов к могиле украинских поэтов Александра Олеся и Олега Кандыбы (Ольжича), которые перезахоронены на Лукьяновском кладбище.

Также состоится реконструкция боя на заводе Арсенал. В 18:30 актеры воссоздадут события, которые происходили в конце января 1918 года.

После реконструкции состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы посвященный героям Крут.

Отметим, что вчера, 28 января, уже проходили мероприятия в честь годовщины 100-летия боя под Крутами.

Напомним, 29 января 1918 года на железнодорожной станции "Круты", в 130 км к северо-востоку от Киева, состоялся бой между четырехтысячной большевистской армией Михаила Муравьева и отрядом из киевских студентов и бойцов свободного казачества, который насчитывал около 400 воинов. Бой длился пять часов. В плен были захвачены и затем расстреляны 28 юношей. Ценой своей жизни они остановили наступление врага на два дня.