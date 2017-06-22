В Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны

76 лет назад, 22 июня 1941 года, немецкая армия вторглась на территорию СССР. Именно эта дата является началом Великой Отечественной войны. Общие потери Украины в войне 1941-1945 годов оцениваются в 8-10 миллионов жизней

День скорби и чествования памяти жертв войны учрежден в Украине накануне 60- й годовщины начала войны 1941-1945 годов согласно Указу президента Украины "О Дне скорби и чествования памяти жертв войны в Украине" от 17 ноября 2000 года.

За годы оккупации в Украине погибло 3,9 млн гражданских людей. В Германию было вывезено около 2,4 млн человек. Десятки тысяч из них погибли.

В руины превратились 714 городов и поселков городского типа, более 28 тыс. сел, 10 млн человек остались без жилья. Кроме того, во Второй мировой войне украинцы понесли людские потери больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция вместе взятые. Общие потери Украины в этой войне оцениваются в 8-10 миллионов жизней, как среди военных, так и среди гражданского населения.

В этот день на зданиях и сооружениях госорганов приспущены государственные флаги Украины с черными лентами. Ограничено проведение развлекательных мероприятий.