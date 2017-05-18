В Украине отмечают День вышиванки

Сегодня Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду - вышиванке. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая, пишет 112.ua.

В этот день граждан страны призывают надевать вышитые сорочки и выходить в них на улицу и по делам. Делается это в знак единения и уважения к своей Родине.

Придумали праздник студенты Черновицкого национального университета им. Юрия Федьковича, а уже в 2010 году День вышиванки отметили и в других украинских городах.

Руководители государства поздравили украинцев с праздником.

Так, президент Украины Петр Порошенко на странице в Facebook разместил короткий видеоролик по случаю праздника.

"Пусть наша национальная одежда вдохновляет нас на новые победы!", - написал глава государства.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что вышиванка объединяет украинцев, сохраняя их традиции.

Как сообщал Корреспондент.net, в прошлом году в Киеве состоялся 15-й мегамарш в вышиванках. Пройтись по улицам столицы у Золотых Ворот собрались, по разным оценкам, от двух до пяти тысяч человек.