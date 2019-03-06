В Украине отменили книгу жалоб и предложений

Правительство на восьмом дерегуляционном заседании отменил 149 устаревших актов 1993-1997 годов, среди которых - норма об обязательном ведении книги жалоб и предложений.

Проекты постановлений для восьмого дерегуляционного Кабмина презентовал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает корреспондент Укринформа.

"Сегодня мы проводим восьмой дерегуляційний Кабмин. Предлагаем отменить или изменить ряд норм, которые оказывают чрезмерное и неоправданное давление на бизнес, в частности, 149 устаревших актов 1993-1997 годов", - сказал Кубив.

По его мнению, правительство должно усовершенствовать лицензирование хозяйственной деятельности, а именно: устранить бюрократические препоны и уменьшить контакты бизнеса с государственными органами. Это уменьшит издержки бизнеса на 960 млн грн в год.

В частности, Кубив назвал три ключевых изменения, которые принял восьмой дерегуляционный Кабмин.

"Предлагаем отменить обязательное требование ведения так называемой "Книги жалоб и предложений" как советский рудимент, который не защищает потребителя, но создает дополнительные издержки для бизнеса и возможности для злоупотреблений со стороны проверяющих органов. Расходы всех компаний в год из-за книги жалоб достигают 125 млн грн", - сказал первый вице-премьер.

Следующим изменением, которое должно быть отменено, он назвал максимальную надбавку в 10% на медицинские изделия, что позволит использовать рыночное ценообразование.

"Действие максимальной надбавки привело к искусственному дефициту на рынке качественного медицинского оборудования и изделий для применения в терапии орфанных заболеваний", - рассказал чиновник.

Также по предложению Минэкономразвития иностранцам разрешат оформлять долгосрочные визы в департаменте консульской службы МИД без выезда с территории Украины. "Это позволит упростить привлечение высококвалифицированных специалистов как в частный сектор, так и в наблюдательные советы государственных предприятий", - добавил Кубив.

Он напомнил, что 1 мая эксперты Всемирного банка будут просчитывать рейтинг Украины по легкости ведения бизнеса и призвал к этой дате принять все изменения, которые облегчат его ведения. Читайте также: В рамках дерегуляции правительство отменило или изменило более 1200 документов

Кубив также отметил, что в 2018 году в рамках дерегуляции правительство упростило условия ведения бизнеса для 100 тыс. субъектов розничной торговли, а также около 1000 компаний, более 10 тысяч ФОПов, которые осуществляют ремонт бытовых изделий и проч.

В качестве примера успешной дерегуляции Кубив вспомнил прозрачные правила доступа к инфраструктуре объектов электроэнергетики, в частности электроопор, что упростило условия деятельности 6300 провайдеров. Вместе с демонополизацией рынка, решение о которой также было принято в 2018 году, это будет способствовать тому, что 5 млн украинских потребителей получат более качественный и дешевый доступ к широкополосному интернету.

Как сообщал Укринформ, в Украине с 1 января 2019 года более 90% советских ГОСТов утратили силу, остальные будут действовать до 1 января 2022 года.