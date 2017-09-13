В Украине отменили концертный тур Кристины Орбакайте

Концертный тур Кристины Орбакайте по городам Украины отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса по продаже билетов "Бонапарт-концерт".

Конкретные причины принятого решения не сообщаются. "Отменены, да и все. Вы же видите, какая ситуация", - цитирует представителя сервиса агентство.

Могут ли украинские поклонники артистки надеяться на выступление своей любимицы в стране? Когда это станет возможно? На это собеседник агентства коротко ответил: "В будущем".

Концерты Орбакайте должны были пройти в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе еще в марте. Но буквально накануне были перенесены на сентябрь. Тогда в "Бонапарт-концерте" сказали, что данное решение было обоюдным и основывалось на соображениях безопасности в преддверии конкурса "Евровидение".

При этом администрация киевского дворца искусств "Украина", где должна была выступать артистка, сослалась на "возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана с Россией".

Тогда же в местных СМИ появились сообщения о том, что радикалы грозятся сорвать гастрольный тур Орбакайте по Украине из-за ее выступления в Севастополе в июне 2014 года.

В итоге на официальной странице Кристины Орбакайте в социальной сети было размещено сообщение о переносе украинских концертов на осень в связи с невозможностью обеспечения безопасности коллектива и зрителей.

Ридус.руhttps://www.ridus.ru/news/261109