В Украине отменят табеля в начальных классах

Табели успеваемости для первоклассников заменят другим документом, где будут отмечаться их достижения.

Украина откажется от практики выдачи табелей успеваемости ученикам первых классов. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на совещании с учителями и директорами пилотных школ Одесской области в понедельник, 21 мая.

По ее словам, "весь мир идет по пути вербального оценивания" младших школьников.

"Табели успеваемости будут заменены другим документом, который подтвердит достижения детей. То есть главными показателями первоклассников будут их достижения по предметам и приобретенные навыки", - рассказала министр.

Ранее Гриневич заявила, что после того как школа примет всех первоклассников, живущих по соседству, оставшиеся свободные места будут заполнять путем жеребьевки.

По материалам: Укринформ

