В Украине планируют ввести электронный военный билет

Заместитель министра обороны Алексей Марценюк заявил, что документооборот в ведомстве будет переведен в электронную форму, в частности, появится электронный военный билет.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг.

По его словам, новая команда обнаружила "ужасное" количество бумаги, которое должен подписывать руководящий состав военных частей.

"Есть случаи, когда на подписание уходит полдня - это время не потраченное на повышение обороноспособности нашей страны", - отметил Марценюк.

По его словам, постепенно будет осуществляться переход на электронный документооборот в Минобороны.

"В первую очередь мы будем переводить те документы, которые являются базовыми для военнослужащего, в электронный вид. Речь идет в первую очередь о электронном военном билете, об автоматизации системы управления карьерой военнослужащего. Это должно быть стандартом. Стыд, что этого до сих пор не сделали", - сказал заместитель министра.

Кроме того, планируется введение электронного оформления компенсаций за аренду жилья, онлайн-очереди на квартиры, а также введение электронных рапортов.

Ранее сообщалось, что внедрение е-билета может спровоцировать подорожание проезда в столичном транспорте