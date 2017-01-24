В Украине подешевеют отдельные виды лекарств. Полный перечень

В Украине подешевеют 89 видов лекарственных средств, предельно-оптовые цены на которые утвердило Министерство здравоохранения по поручению правительства.

"С 1 февраля реализация лекарств в аптечных заведениях выше предельной цены с учетом предельных надбавок (оптовой и розничной) и НДС будет невозможной. НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%. Правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов", - говорится в сообщении Минздрава.

Госрегулирование применят к лекарствам по трем направлениям - сердечно- сосудистые заболевания (65% от общей смертности в Украине), сахарный диабет второго типа (болеют 1 млн украинцев), бронхиальная астма (существенно влияет на качество жизни 210 тысяч пациентов трудоспособного возраста).

"Референтную цену на лекарства в Украине установлено в зависимости от цен на подобное лекарственное средство в пяти соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии. Определение предельной оптово-отпускной цены происходит путем определения наименьшей референтной цены единицы лекарственной формы каждой силы действия значений выборки соответствующих цен в референтных странах из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран", - уточнили в Минздраве.

Напомним, соответствующее решение о введении референтных цен на лекарства правительство приняло в ноябре прошлого года. Тогда в Кабмине обещали, что стоимость лекарственных средств снизится с начала 2017-го.

Также обещали запустить программу реимбурсации (компенсации цены) лекарственных средств украинцам, которые больны диабетом, гипертонией, астмой. Эти программы внедряют в рамках глобальной медицинской реформы. Минздрав уже утвердил электронный сервис для возврата людям денег за лекарства.