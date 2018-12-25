В Украине попал под запрет противовирусный препарат

В Украине попал под запрет лекарственный препарат "Гроприм" - эти противовирусные таблетки выводят из обращения на территории страны. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.

Как указывается в тексте распоряжения No135, речь идет о таблетках по 500 мг No20 (10х2) в блистерах, серии 011017, и No 40 (10х4) в блистерах, серии 021017, 010918.

Запрещается реализация, хранение и применение этого лекарственного средств производства ООО "Астрафарм".

Также отмечается, что владельцы аптек должны безотлагательно проверить наличие этих таблеток "Гроприм", изъять их из обращения, вернуть поставщику (производителю) или утилизировать.

"Гроприм" - противовирусное средство с иммуномоделирующими свойствами. Препарат нормализирует (до индивидуальной нормы) клеточный иммунитет, индуцируя дозревание и дифференцирование Т-лимфоцитов и Т1-хелперов, потенцируя индукцию лимфопролиферативного ответа в митогенных или антиген- активных клетках.

"Гроприм" содержит пшеничный крахмал, который может содержать глютен, но в крайне малом количестве. В состав "Гроприма" входит маннит (Е 421), который может оказывать слабительное действие.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине недавно запретили использовать одну из серий антисептика "Биосепт" - раствор для наружного применения.

Также мы рассказывали, что в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства против тромбов.

Напомним, в конце ноября в Украине ввели временный запрет на реализацию и применение противопростудного лекарственного средства "Колдфлю".