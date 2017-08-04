В Украине после 10 августа ожидается похолодание и, по сути, начнётся осень, прогнозирует заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов Украинского научно-исследовательского метеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова.

"Сейчас мы с вами эту жару должны пережить, и где-то после 10 августа будет понижение температуры. И дальше, по сути, начинается осень. Где-то с середины августа температурный режим уже не будет достигать таких высоких температур – он будет значительно ниже, по температурному режиму будет достаточно комфортно", - рассказала В.Мартазинова в ходе пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По ее словам, в первой половине августа будут незначительные осадки, а начиная со второй половины, когда придёт похолодание, следует ожидать больших осадков ливневого характера, но без гроз. "24 августа на всей территории Украины ожидаются осадки, а 27-28 августа дожди будут очень сильные", - рассказала В.Мартазинова.

По прогнозам ученого, в сентябре на юго-востоке Украины могут выпасть две месячные нормы осадков. Температура воздуха в сентябре будет в пределах нормы по всей территории Украины. "Среднемесячная температура в сентябре составит 17 -20 градусов", рассказала В.Мартазинова.

По её словам, в начале сентября надо ожидать понижение температуры. "Еще более сильное понижение (температуры - ИФ) ожидается в середине сентября... Будет казаться, что мы уже совсем к зиме пошли... но в конце сентября, бабье лето вы увидите", - отметила В.Мартазинова.