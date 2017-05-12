В Украине потеплеет, но будут идти дожди. Прогноз погоды на выходные

Сегодня, 12 мая, в Украине немного потеплеет. На Юге, Востоке и в Центре воздух прогреется до 20 градусов. На Западе будет 13-16 градусов выше нуля и дожди. А на Севере обещают от 10 до 14 градусов тепла.

Об этом говорится в сюжете программы "Сніданок з "1+1".

Укргидрометцентр Прогноз погоды в Украине на 12 мая 2017 года

В эти выходные, 13 и 14 мая, в Украине сохранится теплая погода. На всей территории страны пройдут дожди. Теплее всего будет на Юге и в Центре. Там воздух прогреется до 20 градусов. На Западе и Востоке синоптики прогнозируют 15-18 градусов. А на Севере будет от 10 до 15 градусов тепла.

Укргидрометцентр Прогноз погоды в Украине на 13 мая 2017 года

Укргидрометцентр Прогноз погоды в Украине на 14 мая 2017 года

По материалам Сніданок з 1+1