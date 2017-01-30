В Украине представили слоган и эмблему Евровидения-2017

В понедельник, 30 января, Украина презентовала логотип и слоган Евровидения- 2017.

Слоганом песенного конкурса "Евровидение 2017", который в этом году пройдет в столице Украины, стала фраза Celebrate Diversity, которую можно перевести как "Насладись разнообразием".

Как сообщает УНИАН, организаторы конкурса объясняют, что слоган даст правильные представления поклонникам конкурса о том, что их ожидает в Киеве в мае.

"Celebrate Diversity" - это об объединении Европы и стран за ее пределами, граждане которых соберутся вместе, чтобы почтить то, что нас объединяет и то, что отличает друг от друга, делает нас уникальными. Также всех объединит хорошая музыка", - поделился своим мнением о слогане исполнительный директор Евровидения Йон Ола Санд.

Стоит отметить, что эмблемой международного песенного конкурса в Украине станет красно-черное ожерелье.

Создателями логотипа стали два украинских креативных агентства: Republique и Banda, которые объединились специально для этого проекта. За основу логотипа они взяли ожерелье, на котором каждый элемент его имеет неповторимый узор и форму. Этот логотип, дополняет главную мысль слогана, о том, что все мы уникальны, но нас, несмотря ни на что, объединяет любовь к музыке.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, РФ подтвердила, что приедет на Евровидение-2017 в Киев. Примечательно, что свое намерение участвовать Россия сообщила в Европейский вещательный союз, так как не контактирует с украинской стороной конкурса.