В Украине продают "красную" икру из куриного белка

На предновогодний период приходится 40-45% продаж красной икры. И самой качественной является икра в стеклянных банках.

Об этом директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко написал на своей странице в Facebook.

Так, именно в стеклянных банках можно увидеть и оценить каждую икринку, поэтому производители отбирают лучший продукт именно для такой упаковки. Но ее недостаток - высокая цена. Стоимость немецкой стеклянной банки составляет 5 евро. Поэтому все чаще используют пластиковую прозрачную банку.

Самая экономичная и самая распространенная в Украине упаковка - жестяная банка, но она не позволяет оценить внешний вид продукта.

Можно купить красную икру на развес. "Она стоит процентов на 20% дешевле, чем в жестяной банке, и при этом имеет такое же качество", - говорит Дорошенко.

По словам эксперта, около 70% рынка красной икры, реализуемой в нашей стране, приходится всего на несколько марок: ТМ "Шаланда" и "Камчадал", а также "Рыбкоппродукт" и "Красное золото". При этом, икра под ТМ "Красное золото" продается в торговых сетях на развес.

"Остальные 30% рынка приходится на контрабанду из России, некачественную икру, продающуюся нередко на акциях по цене около 50 грн за баночку и искусственную икру. Искусственная икра производится из куриного белка и тоже полезна, но является "красной" только по цвету", - отметил Дорошенко.

По материалам УБР