В Украине продолжается "бабье лето". Прогноз погоды на 9-13 октября

На этой неделе в Украине будет солнечно и без осадков. Дневная температура будет достигать в отдельных регионах до 23 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеоцентра.

ВТОРНИК, 9 ОКТЯБРЯ

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 4-9°С тепла, на побережье морей до 12°С. Днем 12-17°С, в южной части, восточных, Днепропетровской и Закарпатской областях 17-22°С.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Киев. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8°С тепла, днем 13-15°С.

ВидеоМетеозависимость: сентябрь установил несколько рекордов по всей планете

Рекордный сентябрь: рекордный снег и рекордное засуха - все это одновременно по всей планете. В Украина Сентябрь вошел в ТОП-5 теплых сентября за 137 лет. В Канаде полметра снега выпало не в горах, а в провинции Альберта. В Австралии сентября выдался рекордно не просто теплым, а супер-засушливым за всю историю.

СРЕДА-ЧЕТВЕРГ, 10-11 ОКТЯБРЯ

Небольшая облачность. Без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7°С тепла, днем 14-19°С. В южной части ночью 7-12°С, днем 19-23°С.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Одесской и Ровенской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Киев. Небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 5-7°С тепла, днем 16-18°С.

ПЯТНИЦА-СУББОТА, 12-13 ОКТЯБРЯ

Без осадков.

Температура ночью 3-9°С тепла, днем 13-18°С, на Закарпатье и юге страны до 21°С.

Киев. Без осадков. Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С.