В Украине проходят выборы в более чем 50 объединенных громадах

В Украине в воскресенье, 24 декабря, стартовали выборы лидеров 51 объединенной территориально общины (ОТГ) в 17 областях страны, сообщил вице- премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Эй, Украина! В большой и дружной семье объединенных громад пополнение! Сегодня - день рождения 51 объединенной территориальной громады! Украинцы выбирают свое будущее и новых лидеров в 17 областях Украины. Ответственных, профессиональных и драйвовых! Которые готовы собственноручно создавать на своих территориях "Символы перемен" - новые современные школы, детсады, дома культуры, дороги, создавать новое качество жизни", - написал он на странице в Facebook.

Зубко также отметил факт того, что выборы состоятся в:

Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях - в одной ОТГ (в каждой);

Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях - в двух ОТГ (в каждой);

Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях - в трех ОТГ (в каждой);

Черновицкой и Черниговской областях - в четырех ОТГ (в каждой);

Хмельницкой области - в шести ОТГ;

Николаевской и Полтавской областях - в семи ОТГ (в каждой).

"Верю, что люди выберут настоящих лидеров перемен. Настоящих хозяйственников и менеджеров с искренним желанием достичь успеха", - подчеркнул вице-премьер.

Он также напомнил о том, что на сегодняшний день в Украине сформированы 692 объединенные территориальные общины.

Как сообщалось ранее, в 2017 году первые местные выборы состоятся в 250 объединенных территориальных громадах. В частности, 29 октября выборы состоялись в 201 ОТГ.