В Украине проведут дополнительные измерения загрязнения воздуха

Виктория Бега

Министерство энергетики и защиты окружающей среды проведет совместные измерения загрязнения воздуха с независимыми лабораториями.

Об этом договорились на экстренном совещании между министром, представителями Гидрометцентра, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной геофизической обсерватории передает пресс-служба ведомства.

Такое решение принято в связи с обеспокоенностью населения уровнем загрязнения воздуха в Украине.

В министерстве отметили, что в модернизацию государственной системы мониторинга воздуха годами не вкладывали средств. Сейчас показатели забираются Государственной гидрометеорологической службой Украины в двух режимах. В полном режиме - пробы отбирают четыре раза в сутки шесть дней в неделю и не в полном режиме - пробы отбирают два раза в сутки.

По данным от Гидрометцентра, концентрация оксида углерода в период с 15 по 21 октября 2019 года в воздухе большинства городов Украины оставалась в своих привычных параметрах, то есть в тех значениях, которые для нее свойственны.

"Состояние воздуха в Украине в рамках, присущих на это время года по сравнению с предыдущими годами. То есть оснований для волнения о значительных дополнительных источниках загрязнения воздуха нет. Однако, было зафиксировано превышение выбросов по некоторым загрязняющим веществам во всех промышленных городах Украины, таких как Мариуполь, Днепр, Каменское, Запорожье и т.д.", - сообщили в Гидрометцентре и ГСЧС.

Ранее в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского заявили, что не выявили высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха оксидом углерода над Украиной.

Бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун отметила, чтобы уменьшить риски от концентрации оксида углерода не нужно покупать медицинские маски или оригинальные повязки.

"Если хотите действительно защититься, а не просто увеличивать панику, то нужен респиратор с фильтрами, и его надо регулярно менять на новый", - написала экс-глава Минздрава в Facebook.

Также Супрун посоветовала не жечь листья, солому, сухостой, а также отказаться от использования автомобилей на период безветренных теплых дней и холодных ночей и делать дома влажную уборку.

По словам экс-министра, на уровень загрязнения может влиять изменение температуры в течение суток. Ночью, когда воздух холоднее, между слоями прохладного воздуха образуется теплый слой воздуха.

"Это называется температурной инверсией. Есть разные типы такой инверсии, но в результате получается так, что теплый слой воздуха образуется над прохладным. В свою очередь теплые слои препятствуют прохождению воздуха под ним, образуя своеобразный "купол". Таким образом, у поверхности земли циркулируют различные загрязнители, а концентрация токсинов в воздухе, который мы вдыхаем, увеличивается", - объяснила Супрун.

Громадське телебачення

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