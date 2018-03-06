В Украине решили, что делать с авто на еврономерах – нардеп

В Раде предлагают урегулировать вопрос автомобилей на еврономерах. Для этого владельцев таких машин хотят обязать оплатить в госбюджет символический взнос.

По вопросу автомобилей с европейской регистрацией в Украине достигнут консенсус. Их владельцы заплатят символический сбор в государственный бюджет. Об этом заявил глава подкомитета Верховной Рады по вопросам совершенствования Налогового кодекса, народный депутат Александр Кирш, пишет Обозреватель.

"Относительно еврономеров могу сообщить, что уже достигнут очень сложный экономический и политический консенсус. В результате последних акций протеста и работы в комитете вышли на решение о том, что владельцы авто на еврономерах заплатят в госбюджет символический взнос", - заявил Кирш.

Что касается предложения некоторых экспертов ввести спецсбор для автомобилей с иностранной регистрацией, которые пересекают нашу границу, в том числе транзитом, например, из России в Крым или из Европы, то, по мнению нардепа, идея неоднозначная.

"Для авто с российскими номерами однозначно можно вводить такой спецсбор. Что касается авто из Польши, Венгрии, Словакии, то эти страны поставляют нам сейчас газ. Поэтому на фоне ухудшения отношений с той же Польшей и Венгрией, введение дополнительных сборов или ограничений нецелесообразно. Такой сбор можно вводить для авто с иностранной регистрацией, исключая страны ЕС", - пояснил Кирш.

Напомним, Государственная фискальная служба подсчитала, что в Украине незаконно находится 150 000 автомобилей на иностранных номерах.