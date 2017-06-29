В Украине с 1 июля введут новые тесты по правилам дорожного движения

В Украине с 1июля этого года вводятся новые экзаменационные билеты на знания правил дорожного движения для получения водительских прав. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины.

Отныне все желающие получить права должны будут ответить на 20 вопросов. В них будут входить 10 вопросов на знание ПДД, четыре вопроса будут относиться к строению и эксплуатации транспортных средств, четыре вопроса по основам безопасности движения и два вопроса по предоставлению первой медицинской помощи. На все ответы предоставляется 20 минут.

Руководитель ГСЦ рассказал, что в новых тестах больше внимания уделено именно практическим навыкам будущего водителя. Также вопросы будут ставиться в соответствии с выбранной категорией водительского удостоверения. К примеру, водителям легковых автомобилей не придется отвечать на вопросы, касающихся управления автобусами или грузовиками.

На данный момент существует 2000 вопросов, которые во время каждого тестирования будут выпадать случайно. Чиновники считают, что таким образом билеты не возможно будет заучить, а сдать на права можно будет только после полного изучения ПДД.