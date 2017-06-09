В Украине с 12 по 26 июля будет проходить вступительная кампания в вузы. Об этом заявила министр образования Украины Лилия Гриневич во время выступления в Верховной Раде.

"Вступительная кампания будет длиться с 12 по 26 июля - это подача документов на бакалаврат", - отметила глава Минобразования.

При этом она подчеркнула, что абитуриенты в этом году смогут подать 9 заявлений на 4 специальности. Войти в свой онлайн-кабинет для последующей подачи с него заявлений можно будет уже 29 июня.

Кроме того Гриневич подчеркнула, что в этом году количество мест государственного заказа в вузах, куда подадут больше всего документов, увеличат на 10%.

Также важным моментом является новая подача документов на медицинские специальности - сделать это смогут только те абитуриенты, которые имеют результаты по всем предметам внешнего независимого оценивания более 150 баллов.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Министерство образования Украины приняло решение изменить процедуру начисления академических стипендий.