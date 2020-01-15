В Украине с апреля 2020 года повысится пенсионный возраст женщин

Пенсионный фонд напомнил украинкам, что в первого апреля 2020 года пенсионный возраст увеличится на полгода - до 59,5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в среду, 15 января.

Через год, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

В Фонде добавили, что начиная с 1 января 2028 года пенсия по возрасту может быть назначена независимо от возраста, если человек имеет 40 и более календарных лет страхового стажа.

На данный момент право на назначение пенсии по возрасту составляет не менее 27 лет. С каждым последующим годом он будет расти на один год - до 35 лет в 2028 году.

Напомним, повышение пенсионного возраста в Украине не является вопросом завтрашнего дня, однако оно неизбежно. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова, передает "Интерфакс-Украина". Третьякова считает, что в Украине необходимо пойти на очень плавное повышение пенсионного возраста, "например, на 1 месяц в год, начиная с 2023 или 2025 года".