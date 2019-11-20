В Украине с сегодняшнего дня водителей будут штрафовать за перевозку детей без автокресла

На водителя за нарушение правил перевозки детей налагается штраф в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В Украине вступил в силу закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей в автомобиле без автокресла / pixnio.com

В Украине вступил в силу закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей".

Указанный закон, которым вводятся штрафы за перевозку детей в автомобиле без детского автокресла, 19 ноября был опубликован на сайте парламентского издания "Голос Украины". Согласно документу, закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 29 октября Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях об установлении ответственности за нарушение правил перевозки детей (No 1150).

Внефракционный депутат Дмитрий Шпенов во время представления проекта закона отметил, что им устанавливается штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн, за повторное правонарушение - 850 грн.

В законе говорится, что изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривают наложение штрафа на водителя за нарушение правил перевозки детей в размере 30 необлагаемых минимумов доходов граждан, совершенное повторно в течение года - 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.