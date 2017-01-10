В Украине сегодня стартует регистрация на пробное ВНО

В Украине сегодня, 10 января, начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО).

Как сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО), зарегистрироваться для участия в ВНО можно на сайтах региональных центров.

Регистрация продлится с 10 до 31 января.

Отмечается, что каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля по украинскому языку и литературе, а 8 апреля - по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам).

"Участие в пробном внешнем независимом оценивании платная. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценки качества образования", - говорится в сообщении.

Как известно, ВНО-2017 состоится с 23 мая по 16 июня, а начнется тестом по украинскому языку и литературе.